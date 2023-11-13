«زراعة جنوب سيناء»: صرف تقاوي القمح ومستلزمات الإنتاج لعدة مزارعين

أكد محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، عمل معاينات من الإدارة الزراعية بمدينة رأس سدر لـ4 مزارعين من أجل صرف تقاوي القمح لهم وصرف مستلزمات الإنتاج وتوزيع سلفات النشادر لزراعات الزيتون والقمح، كما شارك مهندسو المدارس الحقلية بمدينة رأس سدر في إعداد وتجهيز الحقول الإرشادية التي سيتم العمل بها واختيار عدد من المزارعين لزراعة تقاوي القمح.

متابعة الزراعات المختلفة بالوديان

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، في بيان، أن هذا يأتي بتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بشأن متابعة الزراعات المختلفة بمختلف الوديان بالمحافظة، ولذلك قامت الإدارة الزراعية بمدينة رأس سدر، بقيادة المهندسة سحر إسماعيل مدير الإدارة، بمتابعة الأعمال والأنشطة الزراعية لدى عدد من المزارعين بالمدينة.

أهم الأنشطة في قطاع الزراعة

وفي نفس السياق تتم المتابعة الدورية على المزارع بالمدن والوديان للوقوف على جاهزية التربة لزراعات الموسم الشتوي والتأكد من استلام المزارعين للتقاوي والشتلات اللازمة للأراضي الزراعية.