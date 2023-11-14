«زراعة كفر الشيخ»: تنفيذ 183 ندوة إرشادية عن أهمية محصول القمح

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، إن قسم الإرشاد الزراعي في مديرية الزراعة بالمحافظة، نفذ 183 ندوة إرشادية للمزارعين في شتى ربوع قرى ومراكز كفر الشيخ، عن أهمية زراعة محصول القمح، وطرق الزراعة، واختيار أفضل أصناف التقاوي التي تناسب كل تربة دون غيرها.

4 أصناف قمح عالية الجودة

وأوضح الدكتور «ناجح»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أفضل تقاوي القمح الجديدة، التي تنتج بواقع 30 أردب قمح لكل فدان، وتضم صنف «جيزة 171»، و«مصر 3»، و«جيزة 95»، و«سدس 14»، مشيرًا أن تلك الأصناف من القمح، يتم توجيه المزارعين بما يناسب كل منطقة حقلية أي نوع هو الأفضل لزراعته خلال موسم بدار القمح حالياً.

245 ألف فدان قمح في كفر الشيخ

وأشار «ناجح»، إلى أن المستهدف لزراعة القمح من نوفمبر الجاري حتى نهاية ديسمبر المقبل، بلغت بنحو 245 ألف فدان قمح، خلال موسم الزراعة الجاري 2023، لافتا إلى أن محصول القمح من أهم المحاصيل التي تزرع في فصل الشتاء في حقول محافظات مصر، التي من بينها محافظة كفر الشيخ.