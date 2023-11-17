الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين في غزة لإجبارهم على النزوح

أكد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين الفلسطينيين، ويرعبهم حتى يجبرهم على النزوح من أرضهم، بحسب نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

لدينا وثائق حول استخدام إسرائيل أسلحة محظورة

وأضاف رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في تصريحاته لـ«القاهرة الإخبارية»: «لدينا وثائق حول استخدام إسرائيل أسلحة محظورة دوليا وسيرافقها تحقيق ميداني».

كما ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات تطالب سكان حي الشجاعية بمغادرة منازلهم، في إطار عملياته التي تستهدف التهجير القسري لأهل غزة.

الصليب الأحمر يؤكد خطورة الوضع في غزة

ومنذ قليل، أفاد نبأ عاجل آخر على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الصليب الأحمر، أكد أن الوضع في غزة كارثي ويجب إدخال مزيد من المساعدات.