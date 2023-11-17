«أوقاف الشرقية»: إطلاق قوافل دعوية لمساجد بلبيس اليوم

قال الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، إن المديرية تنظم قافلة دعوية موسعة لمساجد مركز ومدينة بلبيس.

وأوضح وكيل مديرية الأوقاف، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم إطلاق قافلة دعوية يشارك بها نخبة متميزة من علماء الأزهر الشريف وعلماء الأوقاف، لافتا إلى أن الدكتور مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، يترأس القافلة، رفقة وكيل المديرية لإقامة خطبة الجمعة اليوم.

وأشار وكيل المديرية إلى أن القافلة تتوجه صوب مساجد مركز ومدينة بلبيس، كما تضم عددا من رموز رجال الأوقاف، وعلى رأسهم الدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بالمديرية ورئيس قسم الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، والدكتور رشاد السيد أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، فضلا عن وجود الدكتور هشام منصور عبد الحي أستاذ ورئيس قسم الحديث الشريف وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق.

إقامة مقرأة قرآن للأئمة والأطفال

وذكر الدكتور محمد إبراهيم حامد خلال حديثه لـ«الوطن»، أن أعضاء القافلة يلقون خطبة الجمعة في مساجد مركز ومدينة بلبيس، بالإضافة إلى إقامة فعاليات مثل مقرأة الأئمة ومقرأة الجمهور فضلا عن إقامة الأنشطة الصيفية للأطفال.

إطلاق القوافل لنشر الإسلام الوسطي

وتحرص وزارة الأوقاف على نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الوسطي من خلال إقامة وإطلاق القوافل الدعوية في القرى والمدن والمراكز ونشر الثقافة الإسلامية السمحة ليكون الدين أساسيات التعامل ورمزا للأخلاق الحميدة حرصا على المجتمع.