«أوقاف الشرقية» تطلق فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد بالقنايات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، مشيدا بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.

تنفيذ فعاليات القافلة الدعوية بمساجد مدينة القنايات

ومن جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، إلى قيام المديرية بتنفيذ فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد مدينة القنايات، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف.

وضمت القافلة الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكليه اللغة العربية بالزقازيق وعميد المركز الثقافي الإسلامي بفاقوس وعضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالشرقية، والدكتور محمد شحاتة أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، والدكتور عبد الستار عبد البديع أستاذ ورئيس قسم الحديث الشريف وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس، والدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية.

تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية

وأوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، أن فعاليات القافلة الدعوية تبعها تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة، وكذلك المشاركة في النشاط الصيفي للطفل وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب بمسجد النصر.