الذهب يتجه لتسجيل أولى مكاسبه الأسبوعية منذ 3 أسابيع

تواصل أسعار الذهب ارتفاعاتها العالمية، اليوم الجمعة، بعدما اتجه الذهب لتسجيل أولى مكاسبه الأسبوعية خلال 3 أسابيع فقط، مع تزايد الرهانات الخاصة بالمستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد وصل لنهاية دورة التشديد النقدي التي بدأها منذ فترة، الأمر الذي ضغط على كلا من الدولار والعوائد الخاصة بسندات الخزانة الأمريكية.

سجل سعر الأونصة الواحدة لـ1984 دولار

ورصدت المعاملات الفورية على الذهب صعوده بنسبة وصلت لـ0.2%، فجر اليوم عالميا، ووصل لحد 1984.48 دولار للأونصة الواحدة، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 6 نوفمبر بالجلسة السابقة، فيما استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لـ1987.20 دولار، بينما سجل الذهب كذلك مكاسب وصلت لـ2.5% حتى الآن مع نهاية الأسبوع.

وأظهرت البيانات التي نشرت مؤخرا أن مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة لم يطرأ عليه أية تغيرات في أكتوبر، حيث أن المعدل الأساسي قد ارتفع لـ0.2%، وهو أقل من المتوقع، بينما شهدت أسعار المنتجين أكبر انخفاض منذ أكثر من 3 سنوات.

وأدى انخفاض أسعار الفائدة لخفض تكلفة الفرص البديلة في حيازة الذهب، والذي لا يدر عوائد، حيث يتم اللجوء إليه كأداة للتحوط ضد التضخم، فيما اتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي، ما جعل الذهب في أقل كلفة له من المشترين حائزي العملات الأخرى.

أما عن المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة لـ0.4%، وسجل 23.8 دولار للأوقية، في حين واصلت الارتفاعات لهذا الأسبوع لـ7.2%، بينما استقر البلاتين لـ892.65 دولار، ولكنه قد ارتفع بنسبة 6.4% خلال أسبوع، في حين استقر البلاديوم عند 1037.46 دولار للأوقية، لكنه يتجه لأفضل أداء أسبوعي له منذ عام.