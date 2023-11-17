قاضي قضاة فلسطين: نتعرض لإبادة جماعية.. وما يحدث بغزة عار على الإنسانية

قال الدكتور تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطين والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الفلسطيني، ما يتعرض له الفلسطينيون حرب إبادة جماعية، وحتى الآن بلغ عدد الشهداء أكثر من 45 ألف شهيد ومصاب وموجودين تحت الأنقاض كما جرى تدمير 100 مسجد وأكثر بشكل كامل.

«التميمي»: العدو الإسرائيلي يدمر التراث التاريخي لـ «غزة»

وأضاف «التميمي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنَّ العدو الإسرائيلي يدمر التراث التاريخي لمدينة غزة، حيث جرى قصف المسجد العمري وتدمير مئذنته التاريخية، وكل ذلك يؤكد أن هذا العدوان حرب إبادة جماعية ومجزرة حضارية بكل ما في هذه الكلمة من معنى.

دولة الاحتلال تنكر لكل القيم والقوانين

وتابع قاضي قضاة فلسطين: «إسرائيل تنكر كل القيم الدينية والتاريخية والقانونية والأخلاقية حيث قتلت الأطفال والنساء والشيوخ على نحو ما نرى من مجازر يومية وجرى إبادة عائلات كاملة ومحوها من السجلات، وما يجري في غزة وصمة عار في جبين الإنسانية التي تقف متفرجة على هذا العدوان الهمجي الشرس».