«الصحة العالمية» تعرب عن قلقها الشديد من انتشار الأمراض في غزة

أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها الشديد من انتشار الأمراض في قطاع غزة، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح

وفي وقت سابق، أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، بدخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات.

توريد 24 ألف لتر من الوقود

ووافقت إسرائيل على توريد 24 ألف لتر من الوقود للشاحنات المخصصة لعمليات الأمم المتحدة في غزة، بحسب وكالة «رويترز».

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قررت إسرائيل السماح لشاحنات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بنقل عدة آلاف من الليترات عبر معبر رفح، لصالح الأنشطة الإنسانية، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة من 40 يومًا.