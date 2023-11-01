فريق من منظمة الصحة العالمية يزور مطروح لتقييم وحدات الرعاية الأولية

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، زيارة فريق من منظمة الصحة العالمية لوحدات الرعاية الأولية بمحافظة مطروح، ضمن مشروع تطويرها الممول من البنك الدولي، بعض الوحدات الصحية بالبنجر شرق مطروح.

يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية والتمريض بتحسين الخدمات الصحية المقدمه في وحدات ومراكز الرعاية الصحيه الأساسية، وفي ضوء تنفيذ الخطط اللازمة لاستيفاء متطلبات المؤشر المركب QSI المرحلة الرابعة في الوحدات المستهدفة.

زيارة وحدتي 28 و29

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، أن فريق منظمة الصحة العالمية زار وحدة 29 بالبنجر التابعة للإدارة الصحية بالحمام يوم السبت الموافق 28 أكتوبر الماضي، وذلك لعمل التقييم الخارجى والنهائى للمؤشر المركب لجودة الخدمات QSI بالوحدة تمهيداً لاعتمادهما ضمن مشروع تطوير الرعاية الصحية الممول من البنك الدولي المرحلة الرابعة.

تقييم 9 وحدات صحية

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح إلي أنه سبق وجرى تقييم 9 وحدات صحية بمحافظة مطروح ضمن الثلاث مراحل السابقة، وكذا زيارة وحدتى السادات والعلمين خلال شهر أكتوبر الجارى، كما قام فريق من منظمة الصحة العالمية بزيارة وحدة 27 بالبنجر التابعة للإدارة الصحية بالحمام يوم السبت الموافق 29 أكتوبر، وذلك بغرض تقييم الوحدة تمهيداً لإعتمادها ضمن الوحدات المطابقة لمعايير الجودة.

جودة الخدمات الصحية

وشدد وكيل الوزارة على جهود جميع العاملين بالرعاية الأساسية وجهود مديري الإدارات الصحية المشاركة فى كافة المراحل السابقة، موجهاً التحية والشكر لما قاموا به من جهودٍ مخلصة، فى سبيل الإرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى جميع وحدات ومراكز صحة الأسرة، ومؤكدًا على ضرورة الإستمرارية فى المرحلة الرابعة على نفس النهج والتميز الذى يعتبر سمة لمديرية الصحة بمطروح فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، طبقاً لمعايير واعتمادات البنك الدولي، وبما يساهم فى الإرتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين.