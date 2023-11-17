إطلاق حملة لتحصين 159 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسيوط

أطلقت محافظة أسيوط، الحملة القومية الثالثة لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تستمر حتى الانتهاء من المستهدف بالمحافظة البالغ عددها 159 ألف رأس ماشية.

تحصين المواشي في أسيوط

وفيما يلي أبرز معلومات عن حملة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بحسب ما جاء في بيان المحافظة:

- تعمل الحملة على الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض.

- تساهم الحملة في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.

- محافظ أسيوط وجه رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.

- الإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها ومناشدة المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات.

- تستهدف الحملة تحصين 112 ألف رأس أبقار وجاموس و47 ألف رأس أغنام وماعز ليكون إجمالي العدد 159 ألف رأس ماشية.

- تساعد التحصينات في خلق بيئة آمنة وتجنب إصابة الحيوانات بالأمراض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

- الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع تتم من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية.

- تشكيل لجان متنقلة من أطقم الأطباء والمساعدين ورؤساء الأقسام وأطباء الوقاية بالإدارات البيطرية في مراكز المحافظة.

مرور فرق الحملة على المنازل والحظائر

- الحملة تقوم بالمرور والتحرك من بيت لبيت، وعلى جميع حظائر الماشية بكافة أنحاء القرى.

- المرور على محطات مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة ومزرعة كلية الزراعة بجامعة أسيوط ومزرعة كلية الزراعية بجامعة الأزهر فرع أسيوط.

- رصد أي حالات اشتباه في الإصابة بالأمراض الوبائية ومكافحتها طبقاً للخطة الموضوعة.

- تستمر الحملة حتى الوصول إلى المستهدف لضمان وصول أكبر تغطية ممكنة بالتحصين.