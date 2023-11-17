استشهاد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفسلطيني

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، باستشهاد أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، متأثرًا بجروحه في غارة للاحتلال على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، في تقرير، إنّ قدرات الطوارئ لا تتناسب مع تزايد الإصابات، بسبب العدوان المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة ارتفاع الطلب على الإمدادات الطبية الطارئة في المستشفيات، وإغلاق حواجز التفتيش التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وانعدام السلامة، والقيود على الحركة، والهجمات على المرافق الصحية والعاملين فيها.

واستقبلت مصر 173 مصابا و144 مرافقا لهم، وكذلك 4785 من حاملي الجنسيات الأجنبية و513 مصريا، من خلال معبر رفح البري.