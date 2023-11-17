أستاذ دراسات إسرائيلية: تدهور اقتصاد الاحتلال قد يوقف الحرب على غزة

قال الدكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إنَّ ما لا تفعله العقلانية قد يفعله الاقتصاد، فإذا كان صوت العقل غائبا عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي في إيقاف إطلاق النار وفتح معابر لإغاثة الفلسطينيين، فقد يكون الاقتصاد هو الباب الأكبر لإيقاف هذه الحرب.

«عبود»: صحيفة اقتصادية إسرائيلية تتحدث عن ترشيد الإنفاق الحكومي

أضاف «عبود»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنَّ صحيفة اقتصادية إسرائيلية تتحدث عن ترشيد الإنفاق الحكومي من أجل تمويل نفقات الحرب، إذ وافق «نتنياهو» على تعديل هذه الميزانية، لكن العجز في الموازنة بلغ في أكتوبر الماضي فقط 6 مليارات دولار بخلاف 250 مليون دولار يوميا تخسرها إسرائيل في هذه المعركة.

سلطات الاحتلال تتوقع تكاليف إعادة إعمار 30 مستوطنة بـ2.5 ملايين دولار

وتابع أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس: «السلطات في دولة الاحتلال تتوقع أن تكون تكلفة إعادة إعمار 30 مستوطنة في غلاف غزة، 2.5 ملايين دولار، كما تخسر دولة الاحتلال نحو 30 مليون دولار يوميا بسبب تراجع العمل في المصانع الإسرائيلية كما تأثرت السياحة في إسرائيل بنسبة 76%».