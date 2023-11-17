القناة الأولى تبرز جهود «حياة كريمة» و«التحالف الوطني» لنقل المساعدات إلى غزة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جهود مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غـزة».

الدعم والإغاثة لقطاع غزة

ملحمة من الدعم والإغاثة تعمل الدولة المصرية على تقديمها لأهالينا في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة الذي يعاني من عدوان إسرائيلي غاشم يستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والطبية حيث يتم تقديم المساعدات من خلال التحالف الوطني والعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري.

شاحنات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

ويواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إرسال شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات ضمن فعاليات المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين من أجل تخفيف أعباء الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وأدت إلى سقوط الشهداء والمصابين.

وتواصل مؤسسة حياة كريمة إرسال مساعداتها وأعلنت انطلاق المرحلة الثانية من المساعدات، حيث اشتملت على مواد غذائية وملابس ومياه ومستلزمات طبية بإطلاق مبادرة تحت شعار من إنسان لإنسان لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المساعدات الغذائية والمساعدات كافة الموجهة للقطاع.