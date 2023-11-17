انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية ببني سويف الأحد المقبل

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل المباشر مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتوفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

تعاون المجتمع المدني

كما وجه محافظ بني سويف بضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

مناقشة تقرير الطب البيطري

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لمحافظ بني سويف، اليوم الجمعة، على هامش مناقشته لتقرير مديرية الطب البيطري، بشأن خطة الاستعدادات لتنفيذ الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتي تنفذها المديرية تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، اعتبارا من الأحد المقبل 19 نوفمبر، ضمن خطة الهيئة لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بمراكز ومدن المحافظة.

80 وحدة بيطرية مشاركة في الحملة

من جانبه أوضح الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، أنه تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية اللازمة للحملة التي يتم تنفيذها في أكثر من 80 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.