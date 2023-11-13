انطلاق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالقاهرة 19 نوفمبر

أعلنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة برئاسة الدكتور صبري زينهم، مدير المديرية، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، 19 نوفمبر الجاري.

وناشدت المديرية المربين بضرورة تحصين الحيوانات ضد مرض حمى الوادي المتصدع، واتباع نصائح وإرشادات الطبيب البيطري، وعند ظهور أي أعراض مرضية لا بد من إخطار الطبيب في أقرب وحدة بيطرية.

تحصين الحيوانات

وأشارت المديرية إلى بعض المعلومات حول حمى الوادي المتصدع ومنها أن العدوى لا تنتقل من إنسان لآخر، ولا يوجد تحصين للبشر ولكن التحصين متاح للحيوانات، والحيوانات المريضة ممكن أن تنقل العدوى للإنسان، كما أن حمى الوادي تسبب مرضا شديدا ونفوق للحيوانات، والناموس يحمل الفيروس وينقله للحيوانات والإنسان، والمطر والمستنقعات بيئة مناسبة للناموس.

تجنب العدوى

وأوضحت بعض الخطوات لتجنب العدوى بحمى الوادي المتصدع ومنها في حالة وجود إجهاض أو نفوق حيوان يتم التواصل بسرعة مع أقرب وحدة بيطرية، وتجنب ملامسة الحيوانات المريضة وأيضا ما تحتويه من لحم ولبن، وغلي اللبن وطهي اللحوم جيدا، وإذا شعر أي إنسان بالمرض عليه التوجه إلى الوحدة الصحية.