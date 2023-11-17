محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف طريق «رملة الأنجب - دلهمو» بأشمون

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال الرصف بطريق 98 الحربي «رملة الأنجب - دلهمو» بمركز ومدينة أشمون، حيث يجري أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بالطريق بداية من قرية دلهمو وحتى قرية لبيشة مروراً بقرية طهواي ومؤنسة والإنجب ورملة الإنجب بإجمالي أطوال 13 كيلومترا، وذلك ضمن «حياة كريمة».

وحسب بيان صادر عن المحافظة، يأتي ذلك في إطار المتابعات الميدانية لأعمال التطوير والرصف الجاري تنفيذها بشبكات الطرق والمحاور المرورية الجديدة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمساهمة في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية داخل المحافظة.

رصف الشوارع وصب الأرصفة

وتابع محافظ المنوفية، أعمال الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المراكز والمدن ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، حيث يجري صب الأرصفة الجانبية والأعمال التحضيرية بشارع الجيش بمركز الباجور، وذلك ضمن 4 مناطق رئيسية بتفرعاتها بنطاق المدينة، بقيمة اعتمادات بلغت نحو 56 مليونا و324 ألف جنيه.

وفي مركز الشهداء، تم متابعة أعمال تركيب البلدورات بطول 500 متر، وفرد طبقة السن بشارع الشريف بطول 300 متر، وشارع أحمد غانم بطول 500 متر بداية من شارع النصر حتى شارع المدرسة الفكرية، بالإضافة إلى شارع التلواني بداية من شارع النصر حتى المدرسة الفكرية القديمة بطول 500 متر.

كما تم متابعة أعمال التمهيد لوضع طبقة الأساس بشارع محمد فريد بمدينة منوف تمهيداً لأعمال الرصف بدايةً من تقاطع أحمد عرابي القبلي وحتى تمثال الشهيد أحمد شاطر بمجموع أطوال 900 متر، وذلك ضمن 4 مناطق رئيسية بنطاق المدينة بقيمة إجمالية 16 مليونا و802 ألف جنيه.

محافظ المنوفية يكلف بمتابعة المشروعات

وكلف محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة ولا سيما مشروعات الرصف لتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة، مؤكدا استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة.