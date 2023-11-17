القبض على عاطل متهم باستغلال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في وزارة الداخلية، عن قيام عاطل «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا بالقاهرة، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبصحبته 2 من الأطفال الأحداث، وبسؤالهما أقرا بقيام المتهم باستغلالهما في أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهما على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهما.