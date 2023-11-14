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ضبط عنصر إجرامي يستغل الأطفال الأحداث في التسول بالجيزة

كتب:

محمد بركات
04:48 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
شعار وزارة الداخلية- أرشيفية

شعار وزارة الداخلية- أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي؛ لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة بالجيزة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، تمكنت من ضبط عاطل «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرها عنهم، مُتخذا من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي، وضبط بحوزة المتهم، سلاح أبيض، ومبلغ مالي، وبصحبته طفلين أحداث، وبسؤال المجني عليهما، أقرا بقيام المتهم باستغلالهما في أعمال التسول وسرقتهما تحت تهديد السلاح الأبيض على النحو المشار إليه.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهما.

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