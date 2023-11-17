وصول سفيرة أمريكا الجديدة لدى القاهرة.. من أصول عربية وتتحدث 9 لغات (صور)

وصلت السفيرة الأمريكية الجديدة بالقاهرة هيرو مصطفى جارج، وعائلتها للقاهرة، لاستلام مهام منصبها كسفيرة للولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، ونشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة صورًا لـ«هيرو» مع موظفي السفارة.

سفيرة أمريكا الجديدة لدى القاهرة من أصول كردية عراقية وعائلتها طلبت اللجوء السياسي

السفيرة الأمريكية الجديدة هيرو مصطفى من أصول كردية عراقية، ولدت عام 1973 في أربيل بإقليم كردستان العراق، وطلبت عائلتها اللجوء السياسي في أمريكا عام 1976، وفق موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

حصلت السفيرة الأمريكية على ماجستير العلاقات الدولية من كلية «وودرو ويلسون» للشؤون العامة والدولية في جامعة «برينستن».

عملت في الإمارات وانضمت للخارجية عام 1999

عملت في بداية حياتها في إدارة منظمة غير حكومية للدراسات الكردية في الولايات المتحدة، وأشرفت على الانتخابات المحلية في البوسنة، وعملت الإمارات وشغلت منصب رئيس تحرير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي، وانضمت للخارجية الأمريكية عام 1999 وعملت مستشارة للقنصلية الأمريكية في بيروت.

تتحدث السفيرة الأمريكية اللغة العربية بطلاقة، إضافة إلى 8 لغات أخرى هي: الإنجليزية والروسية والهندية والفارسية واليونانية والإسبانية والبرتغالية والتركية.

وهي أول أمريكية من أصل كردي يجري ترشيحها لمنصب السفير، وهي متزوجة من رافنيش جارج، الذي ينحدر من أصول هندية، ولديها ابنة تدعى أريانا البالغة من العمر 8 سنوات، وأشنا البالغة من العمر 4 سنوات.