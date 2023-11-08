بعد أداء هيرو مصطفى اليمين القانوني.. من هي السفيرة الأمريكية الجديدة في القاهرة؟

أدت السفيرة هيرو مصطفى جارج اليمين كسفيرة للولايات المتحدة الجديدة لدى مصر برفقة زوجها وأبنائها.

تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة

ونشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة صورة السفيرة الأمريكية أثناء تأدية اليمين برفقة بنتيها وزوجها، مؤكدة أن السفيرة هيرو مصطفى جارج ستؤدي مهامها في السفارة خلال هذا الوقت البارز في العلاقة الثنائية الاستراتيجية، وتعزز الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.

والسفيرة الأمريكية الجديدة هيرو مصطفى من أصول عراقية، من مواليد عام 1973 في أربيل بإقليم كردستان العراق، وطلبت عائلتها اللجوء السياسي في أمريكا عام 1976، وهي تتحدث العربية بطلاقة بالإضافة لـ8 لغات أخرى الإنجليزية والروسية والهندية والفارسية واليونانية والإسبانية والبرتغالية والتركية.

«هيرو مصطفى» أول أمريكية من أصل كردي تترشح لمنصب السفير

وهي أول أمريكية من أصل كردي يتم ترشيحها لمنصب السفير، وهي متزوجة من رافنيش جارج، الذي ينحدر من أصول هندية، ولديها ابنة تدعى أريانا البالغة من العمر 8 سنوات، وأشنا البالغة من العمر 4 سنوات.