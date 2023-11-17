علامات بالجسم تدل على ضعف جهاز المناعة.. بينها الإسهال

نقص المناعة مشكلة يعاني منها الكثيرون، وذلك قد يكون سببًا في عدم القدرة على إنتاج استجابة مناعية كافية للدفاع عن الجسم ضد الأمراض مثل البكتيريا والفيروسات، وذلك بسبب انعدام وجود الأجسام المُضادة أو الخلايا المناعية، وهناك بعض العلامات التي تظهر بالجسم وتدل على ضعف المناعة، نستعرضها في السطور التالية.

علامات ضعف المناعة

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن من علامات الخلل في جهاز المناعة هى الإصابة بأمراض الحساسية، والإصابة بإسهال مزمن، وتأخر النمو فى الأطفال، وأيضا فقدان الوزن فى الكبار.

ولفت إلى أنه من ضمن العلامات التي تدل على الإصابة بضعف المناعة في الجسم هى الإصابة بالتهاب السحايا، التهابات الجلد وكذلك التهاب الأعضاء الداخلية بالإضافة إلى اضطرابات الدم، مثل انخفاض عدد الصفائح الدموية.

وشدد على أن تكرار العدوى الميكروبية، العدوى التى يصعب السيطرة عليها بالعلاجات المعتادة من ضمن العلامات التي تدل على ضعف الجهاز المناعي ، كما يأتي تكرار الالتهابات الرئوية، وتكرار حدوث التهابات صديدية بالأذن، أيضا من أسباب ضعف الجهاز المناعي.

أسباب ضعف المناعة

ولفت إلى أن تناول المضادات الحيوية بشكل مستمر من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالجهاز المناعي، وأيضا الإصابة بميكروبات غير معتادة مثل بعض الفطريات، وتكرار الحاجة للاحتجاز بالمستشفيات.

أطعمة تعمل على تقوية الجهاز المناعي

وكشف أن هناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي منها الجزر، إذ يجب الحرص على تناوله لأنه يساعد على تقوية الجهاز المناعي، أيضا يعمل على تقوية النظر.

وأوضح أن السبانخ من ضمن الأطعمة التي تساعد على تعزيز مناعة الجسم، ومقاومة الأمراض الأخرى، خاصة سرطان الثدي، نظرا لاحتوائها على عنصري اللوتين وزياكسانثين بنسبة مرتفعة،

كما أشار إلى أنه من ضمن الأطعمة التي تعزز من الجهاز المناعي هى الفلفل والطماطم إذ تعد من أهم الخضروات التي تلعب دورا هاما، في الحفاظ على مناعة الجسم، وقدرته على مقاومة الأمراض، والأهم إبقاء الكبد في صحة جيدة.