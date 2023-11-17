إزالة 24 إعلانا عشوائيا في حملة مكبرة بالمنصورة

شنت رئاسة شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة ومكثفة لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بنطاق المدينة، بالتنسيق مع المحافظة وشرطة المرافق بالدقهلية، ومشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين ومحاسبتهم.

إزالة الإعلانات العشوائية بالدقهلية

وقال الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس شرق المنصورة، إن الحملة أسفرت عن إزالة 24 إعلانًا عشوائيًا جرى تعليقها دون ترخيص من الجهات المعنية في نطاق المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق بالدقهلية، في إطار إزالة كافة الملوثات البصرية استجابة لطلبات المواطنين وإزالة الإعلانات ذات المساحة الكبيرة حفاظا على حياة المواطنين التي قد تهدد بسقوطها ومحاسبة المخالفين.

متابعة مستمرة على الشوارع والميادين بالدقهلية

وأكد رئيس حي شرق المنصورة، في بيان، أن هناك متابعة مستمرة على الشوارع والميادين بالاهتمام بالجانب الجمالي في شرق المدينة، حتى تظهر المدينة بالمظهر الحضاري اللائق، ورفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المدينة ومتابعة وتحسين مستوى وإزالة الإعلانات المنشورة بصورة عشوائية على أعمدة الإنارة بدون ترخيص.