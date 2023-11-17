رفع 94 ألف طن مخلفات صلبة في حملة نظافة مكبرة بالدقهلية

شنت عدد من المدن في محافظة الدقهلية، حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة وتطهير أماكن تجمعات القمامة والتخلص منها بشكل آمن، أسفرت عن رفع 94 ألف طن قمامة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقال اللواء أنور عثمان، رئيس مجلس مدينة نبروه، في بيان، إنه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، هناك إشراف يومي وفي الفترتين الصباحية والمسائية على قطاع النظافة في نطاق المدينة، وتم متابعة رفع الصناديق وتفريغها وتجميع مخلفات القمامة من شوارع المدينة ورفع التجمعات من أراضي الفضاء بالمدينة، والإشراف على نقل الكميات المرفوعة إلى المقلب العمومي ورفع 1500 طن من المخلفات.

رفع 94 ألف طن من المخلفات

وتابع أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، أنه تم رفع 94 ألف طن من المخلفات ونقلها بشكل آمن إلى مصنع تدوير المدينة، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وهناك حملات يومية في قطاع النظافة في عدد من الشوارع الرئيسة ونطاق المدينة شاملة القرى والعزب والوحدات المحلية وتوزيع صناديق القمامة في الأماكن التي لا يوجد بها وتلبية احتياجات المواطنين وحل شكواهم في أسرع وقت.

متابعة أعمال منظومة النظافة

وشدد حاتم قابيل رئيس مجلس مدينة أجا، على متابعة أعمال منظومة النظافة بنطاق المدينة، ومرور الجرارات والمعدات بالشوارع الرئيسية والفرعية لجمع القمامة، ورفع كمية من القمامة والتراكمات والمخلفات الصلبة من أماكن تجميعها ومخارج ومداخل الطرق بالمدينة والقرى.