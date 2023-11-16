ضبط 730 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة مكبرة بالإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن» إن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أصدر تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية للرقابة على محلات المواد الغذائية، وتجار السجائر .

حيازة سجائر مجهولة المصدر

وأشار «القلش»، إلى أنه بناءاً على التعليمات الصادرة، قامت إدارة غرب و الجمرك التموينية برئاسة محمد عادل، مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أماني رزق، رئيسة الرقابة ورحاب نصار، مفتشة الإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة التي أسفرت عن الآتي:

- تحرير محضر امتناع عن بيع سجائر

- تحرير 3 محاضر حيازة وعرض سجائر مجهولة المصدر مستوردة

- تحرير محضران حيازة وعرض سجائر مصرح بتداولها بدون فواتير وتم مصادرة 730 علبة سجائر

استمرار الحملات

وأوضح «القلش»، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام، مع استمرار الحملات التموينية اليومية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ولا تهاون فى تطبيق القانون على المخالفين والمتلاعبين بمقدرات الشعب، والعمل على وقف استغلال تجار السجائر ورفع الأسعار الغير مبرر