محافظ مطروح يفتتح مسجد الشيخ عطيوة.. «يسع 1200 مصل»

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مسجد الشيخ عطيوة في منطقة الكيلو 2، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والنائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، ولفيف من العمد والمشايخ من مختلف قبائل المحافظة وأهالي المنطقة.

مسجد الشيخ عطيوة على مساحة ألف متر

وقال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن مسجد الشيخ عطيوة جرى إنشاؤه «إحلال وتجديد» بالجهود الذاتية، تحت إشراف مديرية أوقاف مطروح على مساحة نحو 1000 متر مربع، ويتكون من طابقين حيث يسع نحو 1200 مصل.

قبة ومئذنة ذات طراز إسلامي

وأضاف وكيل أوقاف مطروح، أن المسجد يتميز بقبة ذات طراز إسلامي ومئذنة يصل ارتفاعها إلى 70 مترا، وبه غرفة للإمام ودورات مياه حديثة واحدة للرجال وأخرى للنساء، لافتًا إلى أن الأهالي تعاونوا في فرش الدور الأرضي، بينما قامت مديرية أوقاف مطروح بفرش الطابق الثاني بما يليق بمكانة المسجد.

تعاون الأهالي في بناء المسجد

ووجه محافظ مطروح التهنئة لأهالي المنطقة على افتتاح مسجد الشيخ عطيوة الجديد، معرباً عن سعادته لتعاون الأهالي في بناء المسجد، وموجها الشكر لكل من ساهم وساعد في أعمال البناء والفرش في بيت من بيوت الله.