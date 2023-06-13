600 مسجد لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم الأخلاق بالبرنامج الصيفي في مطروح

قال الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنه يجري تنظيم كتاتيب القرآن الكريم في المساجد على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بواقع 600 مسجد، ضمن فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال.

البرنامج الصيفي في مساجد مطروح

والتقى وكيل وزارة الأوقاف بمطروح مع أطفال البرنامج الصيفي، اليوم، ودار حواره معهم عن ثمرة هذا البرنامج الصيفي، والأثر الذي يتركه في وجدان الطفل، وأن حسن تربية النشء هي ضمانة لأمن المجتمع واستقراره وتنميته وحماية له من التطرف والانحلال.

حفظ القرآن والأخلاق الحميدة

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح في بيان، أن البرنامج الصيفي للطفل هو أكبر معين للأسرة في تربية أولادها، وحثهم على التعلم والنجاح والإبداع، وتستهدف من خلاله حفظ القرآن الكريم، بجانب التعاليم الإسلامية، ودروس عن التحلي بالأخلاق والآداب الإسلامية الحميدة، فجمال القرآن الكريم في تربية الأخلاق وتهذيب السلوك وتزكية النفس مستشهدا بقولة تعالي: «إِنَّ هَـٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ یَهۡدِی لِلَّتِی هِیَ أَقۡوَمُ وَیُبَشِّرُ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ٱلَّذِینَ یَعۡمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمۡ أَجۡرࣰا كَبِیرࣰا»، فتلك النفس التي كرمها الله لا ينبغي أن تهان من صاحبها قال تعالى: «وَنَفۡسࣲ وَمَا سَوَّىٰهَا، فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا، قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا».

الإنشاد والآداب وحسن الخلق

واوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه من بديع ما شمله بالبرنامج الصيفي اليوم أن أدار الحوار أطفال البرنامج فقد قدم للقاء الطفل حمزة عبد الرحمن محسن الطالب بالصف السادس الابتدائي قدم للفقرات التي بدأت بالترحيب بالضيوف، أعقبها تلاوة القرآن الكريم لأحد أبناء الأطفال، وتوالت الفقرات بين الإنشاد والمتون والآداب الإسلامية.