أوقاف مطروح: البرنامج الصيفي تخطى 200 مسجد وأكثر من 5000 طفل

أعلن الشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن البرنامج الصيفي للطفل تخطى 200 مسجد وأكثر من 5000 طفل يتلقون تعاليم وقيم وأخلاق وآداب الإسلام، علاوة على حفظ المتون في التجويد.

كما اعتمدت أوقاف مطروح الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية لمعرفة سيرة النبي الكريم وكذلك الأرجوزة الفاخرية في الآداب الإسلامية وينشط الأطفال في حفظ الجزرية والشعر والأدب ونحن نعين الأسرة المصرية على تربية أبنائها وتزكية نفوسهم والترقي بضمائرهم من أجل بناء مجتمع آمن ومستقر يعمر ولا يدمر ويبني ولا يهدم.

البرنامج الصيفي يمنح الطفل القدرة على التمييز بين الخير والشر

وخلال اللقاء أشاد الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بهذه الفعاليات، مساء اليوم، في مسجد العوام بمدينة مرسى مطروح، وأهميتها ‏في رعاية الطفل والناشئة، مؤكدًا أن البرنامج الصيفي للطفل يعد ‏إضافة متميزة ‏لعملية تثقيف النشء وبناء الشخصية الواعية المستنيرة، حيث إنه يتبنى ‏المنهج ‏الوسطي، خاصة وأن البرنامج الصيفي مشروع ثقافي كبير ومنبر للتثقيف وبناء الوعي الرشيد، ويمنح الطفل القدرة على التمييز بين الخير والشر، ويربط الأطفال بالمسجد.

الرسائل التربوية للأطفال

وأكد علي، في بيان، أن هذه الأنشطة والفعاليات التي أطلقتها وزارة الأوقاف ملأت مساحة ‏كبيرة في مجال تثقيف النشء ودعمهم، ‏موجهًا العديد من الرسائل التربوية للأطفال، ‏وأن منهجه صلى الله عليه وسلم، ‏يعنى بتعليم النشء الأخلاق الحميدة، حيث يقول نبينا: «إنَّ مِن أحبِّكم إليَّ وأقربِكُم منِّي مجلسًا يومَ القيامةِ أحاسِنَكُم أخلاقًا»، كما يقول ‏‏صلى الله عليه وسلم: «إن المؤمنَ لَيُدْرِكُ بحُسْنِ خُلُقِه درجةَ الصائمِ القائمِ»، ‏كما قال: «إنَّما بُعثتُ لأتمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ».‏