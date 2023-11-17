«جولد بيليون»: الذهب يواصل الزحف نحو مستوى ألفين دولار عالميا

واصل الذهب تحقيق المكاسب ويقترب من تسجيل ارتفاع أسبوعي للمرة الأولى بعد أسبوعين من الخسائر، يأتي هذا في ظل تغير توقعات الأسواق لتشير إلى انتهاء دورة رفع الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمر الذي يدعم الذهب في تحركاته الإيجابية.

سجل الذهب عالميا 1990 دولار للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب الفوري اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 1990 دولارا للأونصة، ومنذ بداية الأسبوع وحتى الآن سجل الذهب ارتفاعا بنسبة 2.7% ليعوض بذلك جميع خسائر الأسبوع الماضي تقريبًا.

يوم أمس صدر عن الاقتصاد الأمريكي، مؤشر طلبات إعانات البطالة الأسبوعية ليظهر ارتفاعًا أكبر من المتوقع عند 231 ألف مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 218 ألفًا والتوقعات عند 221 ألفا.

البيانات الضعيفة عن قطاع العمالة زادت من مكاسب الذهب؛ لأنها تعكس استمرار توقعات الأسواق بشأن انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل التراجع الحالي الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي في التضخم، وأداء قطاع العمالة، وفق تحليل جولد بيليون.

خلال هذا الأسبوع، أعلن الاقتصاد الأمريكي انخفاضا واضحا في معدلات التضخم على مستوى المستهلكين والمنتجين، وهو ما تسبب في انخفاض حاد في مستويات الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية والسلع، وساعد الذهب على التعافي بشكل كبير وتعويض خسائره الأسبوع الماضي.

تغير معنويات الأسواق تجاه مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي دفع الأسواق إلى تجاهل بيانات مؤشر فيلادلفيا لأداء القطاع الصناعي الأمريكي والذي صدر يوم أمس عن شهر نوفمبر ليشهد تقلص الانخفاض إلى – 5.9% مقارنة مع انخفاض سابق بقيمة – 9.0 والتوقعات كانت تشير إلى انخفاض بقيمة – 10.4.

أصبح التركيز الآن في الأسواق مع موعد خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي بعد أن اقتنع المشاركون في الأسواق أن البنك لن يلجأ إلى رفع الفائدة مجدداً، وذلك على الرغم من تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول خلال الأسبوع الماضي إلى استمرار التشديد النقدي وإمكانية رفع جديد في الفائدة عند الحاجة لذلك.

مؤشر الدولار يشهد تراجعا لليوم الثاني على التوالي في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1.4% بعد أن سجل أدنى مستوى خلال الأسبوع منذ شهرين ونصف.

من جهة أخرى شهدت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات انخفاض كبير هذا الأسبوع بنسبة 5.7% لتسجل أدنى مستوى منذ شهرين عند 4.381%، لتساهم في دفع الذهب إلى الارتفاع في ظل العلاقة العكسية بين أسعار الذهب وعوائد السندات الحكومية.

تذبذب في الطلب على العقود الآجلة لشراء الذهب

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، تقلص ارتفاع عقود شراء الذهب ليصل إلى 600 عقد مقارنة مع التقرير، بينما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 2191 عقدا مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر تقلص ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع الأسابيع الماضية، وذلك بسبب تراجع الاستثمارات في الملاذ الآمن في ظل عدم توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.

التوقعات تشير إلى إمكانية عودة عدم اليقين في الأسواق بشأن مستقبل الدين في الاقتصاد الأمريكي، وهو ما قد يزيد الطلب على الذهب ليعوض ضعف الطلب على الملاذ الآمن حالياً.

أسعار الذهب في مصر

يستمر التذبذب في سعر الذهب بمصر، ولكنه يميل إلى الارتفاع بدعم من سعر الأونصة العالمي، بينما يستمر الترقب لتغيرات سعر صرف الدولار في السوق الموازي والتي تعد صاحبة أكبر تأثير على سعر الذهب حاليا.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم الجمعة، عند المستوى 2705 جنيهات للجرام قبل أن يرتفع ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2710 جنيهات للجرام.

يذكر أن الذهب قد افتتح وأغلق جلسة الأمس عند نفس السعر 2700 جنيه للجرام، ولكنه قد سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 2705 جنيه للجرام وأقل مستوى عند 2670 جنيها للجرام.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفاع سعر الأونصة العالمية بدعم من ضعف بيانات الاقتصاد الأمريكي المتعلقة بقطاع العمالة وبالتضخم الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب خاصة بعد تغير توقعات الأسواق التي تشير حاليًا إلى انتهاء دورة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي.

بينما يستمر السعر المحلي للذهب في التذبذب مع ميله إلى الصعود وذلك في ظل استمرار عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار الموازي، بالإضافة إلى استمرار المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي وتوقعات تعويم سعر الصرف.

ارتفع سعر الذهب الفوري لليوم الثاني على التوالي بعد أن اخترق منطقة 1975 – 1980 دولار للأونصة، والآن يقترب السعر من المستوى 2000 دولار للأونصة وفي حالة إغلاق تداولات الأسبوع فوق هذا المستوى سيدعم المزيد من المكاسب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

مؤشر الزخم الفنية لم تظهر بعد تشبع كبير في الشراء الأمر الذي يعطي الذهب المزيد من المجال للارتفاع، طالما السعر مستقر فوق منطقة الدعم 1975 – 1980 دولار للأونصة.