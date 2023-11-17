ضبط متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقة بنكية وسحب مبالغ منها في المنيا
كتب:
محمد بركات
03:46 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
مديرية أمن الجيزة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص بورود رسالة له من آخر، ادعى أنه موظف بخدمة عملاء بالبريد وتمّ وقف الخدمة له لتحديث البيانات الخاصة به وطلب إعطائه بيانات بطاقة الائتمان خاصته «فيزا»، وتفاجأ بقيام المشكو في حقه بسحب مبلغ مالي.
وتمكنت أجهزة الأمن بالفحص وإجراء التحريات من تحديد مرتكب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، وضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن المبلغ المالي المستولى عليه كاملا، واتخذت الإجراءات القانونية.