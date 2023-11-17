ضبط متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقة بنكية وسحب مبالغ منها في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص بورود رسالة له من آخر، ادعى أنه موظف بخدمة عملاء بالبريد وتمّ وقف الخدمة له لتحديث البيانات الخاصة به وطلب إعطائه بيانات بطاقة الائتمان خاصته «فيزا»، وتفاجأ بقيام المشكو في حقه بسحب مبلغ مالي.

وتمكنت أجهزة الأمن بالفحص وإجراء التحريات من تحديد مرتكب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، وضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن المبلغ المالي المستولى عليه كاملا، واتخذت الإجراءات القانونية.