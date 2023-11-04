عبر موقع وزارة الداخلية وبوابة الحج المصرية.. اعرف كيفية التقديم في قرعة 2024

منذ إعلان وزارة الداخلية عن بدء التقديم لقرعة الحج 2024، ويهتم الكثير من المواطنين الراغبين في التقديم بمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالقرعة، حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار النهائي بالتقديم أو تأجيل تلك الخطوة، وحرصت الوزارة على إتاحة الفرصة بالتقديم أونلاين من خلال موقع وزارة الداخلية وبوابة الحج المصرية.

وبالرغم من أن غلق التقديم يفصلنا عنه ساعات قليلة، فأنه لازال هناك أشخاص يريدون التقديم لتلك القرعة، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية التقديم عبر موقع وزارة الداخلية وبوابة الحج المصرية، والتي جاءت كالتالي:

كيفية التقديم للقرعة عبر موقع وزارة الداخلية وبوابة الحج المصرية

وحددت وزارة الداخلية عددا من الطرق المختلفة التي تتيح للمواطنين فرصة التقديم لقرعة الحج، وتتمثل في الآتي:

- يمكن التقديم في قرعة الحج من خلال أقسام ومراكز الشرطة بكل مديريات الأمن، دون أن يكون هناك تقيد بمحل الإقامة.

- كما يمكن التقديم عن طريق الاتصال الهاتفي عبر الخدمة الصوتية على رقم 27983000 – 02.

- وتتيح الوزارة للمواطنين أيضا فرصة التقديم عبر موقع وزارة الداخلية وبوابة الحج المصرية من خلال الرابط.

الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2024

- تقديم نموذج من طلب الحج الورقي.

- تقديم جواز السفر أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ الخاصة بالراغب في الاشتراك في القرعة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية لـ 6 أشهر مقبلة، وفي حال عدم سريانها يتم رفض الطلب.

- بيان بالحالة الصحية الخاصة بالراغب في الاشتراك في القرعة، مع تحديد نوع المرض «إن وجد».

- شهادة التطعيم مسجل بها جميع الجرعات الأساسية بفيروس كورونا والتي تم الحصول عليها مع الجرعة التنشيطية المعتمدة «كوفيد – 19».