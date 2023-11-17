طريقة وحيدة لشراء سيارة «زيرو جمارك» لغير العاملين بالخارج.. تعرف عليها

يرغب الكثير من المواطنين في شراء سيارات بدون جمارك، المعروفة بـ«زيرو جمارك»، لكن القانون حدد طريقين واضحين لاقتناء تلك السيارات، الأول للمصريين العاملين بالخارج وتنظمه مبادرة وزارة المالية للحصول على مبالغ مالية بالدولار تكون بمثابة وديعة لمدة 5 سنوات، والطريق الآخر لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحصلون على بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن.

طريقة وحيدة لشراء سيارة «زيرو جمارك»

وتكون الطريقة الوحيدة للحصول على سيارات زيرو جمارك من داخل مصر هي خاصة بفئة محددة قانونًا وهم ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يقدمون الأوراق الرسمية على صحة ما يعانونه من إعاقة، ويجب أن يحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة التي تثبت نوع الإعاقة.

وتكون الخطة التالية بعد الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة توقيع الكشف الطبي في المجالس الطبية بمدينة نصر، وتقر من خلال هذا الكشف اللجنة قدرة الشخص على قيادة السيارة من عدمه، وفي حالة قدرته على القيادة يحصل على موافقة بالحصول على سيارة زيرو جمارك، وتكون السيارة مجهزة لقيادته عندما تكون الإعاقة في القدم.

وعندما تكون الإعاقة تعوق الشخص عن قيادة السيارة، يحصل على الموافقة مع وجود مرافق لقيادة السيارة له، ويحدد القانون أن يكون المرافق من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

- لا يقل السن عن 18 سنة فأكثر.

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

- سعة السيارك اللترية لا تزيد على 1600 cc.

- يلزم أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارات مطابقة وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

- لا يمكن بيع السيارة قبل أن تمضي فترة 5 سنوات من تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها.

- ضرورة اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرة الفرد المعاق على قيادة السيارة.

- يجب تقديم تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للشخص ذوي الاحتياجات الخاصة ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات السيارة المجهزة.