استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي للخليل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، باستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي للخليل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقرير، إن قدرات الطوارئ لا تتناسب مع تزايد الإصابات، بسبب العدوان المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى ارتفاع الطلب على الإمدادات الطبية الطارئة في المستشفيات، وإغلاق حواجز التفتيش التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وانعدام السلامة، والقيود على الحركة، والهجمات على المرافق الصحية والعاملين فيها.

ووفقا لآخر الاحصائيات الرسمية، وصل حجم المساعدات المتواجدة بمنطقة العريش إلى نحو 8505 أطنان مقدمة من «مصر ممثلة في الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني، وحياة كريمة بنحو 6740 طنا، وقدم عدد من الدول العربية العدديد من المساعدات مثل الأردن والإمارات وتونس وقطر والكويت والجزائر والعراق وكينيا والبحرين والمغرب وليبيا والسعودية».