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الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على صحفيين أثناء تغطيتهم قمع المصلين في القدس

كتب:

شروق مراد
01:24 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
الاحتلال يمنع المصلين من الوصول إلى الأقصى.. أرشيفية

الاحتلال يمنع المصلين من الوصول إلى الأقصى.. أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على صحفيين أثناء تغطيتهم قمع المصلين في القدس، بعد صلاة الجمعة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقرير، إن قدرات الطوارئ لا تتناسب مع تزايد الإصابات، بسبب العدوان المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى ارتفاع الطلب على الإمدادات الطبية الطارئة في المستشفيات، وإغلاق حواجز التفتيش التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وانعدام السلامة، والقيود على الحركة، والهجمات على المرافق الصحية والعاملين فيها.

واستقبلت مصر 173 مصابا و144 مرافقا لهم، وكذلك 4785 من حاملي الجنسيات الأجنبية و513 مصريا، من خلال معبر رفح البري. 

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بقلم شروق مراد