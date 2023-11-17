ضبط 4 أشخاص في الجيزة بتهمة استدراج شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (عامل) بتلقيه اتصال هاتفي من صديقه (مالك محل هواتف محمولة- مقيم بدائرة القسم) أخبره خلاله باحتجازه بشقة كائنة بدائرة القسم، وطلب منه إحضار مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

وتمكنت أجهزة الأمن من الفحص تحديد وضبط مرتكبي الواقعة «ربة منزل وزوجها مقيمان بالشقة محل البلاغ وآخران، وبرفقتهم المجني عليه، وبسؤال المجني عليه قرر بقيام ربة المنزل باستدراجه وحال وصوله للشقة تفاجأ بباقي المتهمين وبحوزة زوجها سلاح أبيض «سنجة» وقاموا بتهديده وإكراهه على توقيع 10 إيصالات أمانة على بياض- 3 عقود بيع فارغة البيانات 2 عقد بيع شقة، عقد بيع سيارة.

واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن 10 إيصالات أمانة - 3 عقود بيع مزيلة ببصمة وإمضاء المجنى عليه-السلاح الأبيض «سنجة»، وهاتفي محمول، واتخذت الإجراءات القانونية.