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الإدارة العامة للحماية المدنية تستقبل عددا من طلبة إحدى الجامعات

كتب:

محمد بركات
03:39 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
ارشيفية

ارشيفية

استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع المرور والحماية المدنية زيارة لعدد من طلبة إحدى الجامعات، للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

وتوجه القائمون على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كل فئات المجتمع للتعرف عن قرب على دور رجل الشرطة.

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