تقديم خدمات طبية وبيطرية ضمن قافلة سكانية في إدكو بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة قافلة سكانية متكاملة، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية للمواطنين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية.

تنظيم قافلة سكانية في إدكو

وتضمنت القافلة تقديم عدد من الخدمات المتنوعة ومنها تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لعدد 574 مستفيدا في تخصصات «103 باطنة - 155 رمد - 76 أنف وأذن - 52 عظام - 25 أطفال - 24 نساء - أسنان 93 - 23 نفسية عصبية - 23 جلدية»، وعمل نظارات لعدد 98 حالة.

الخدمات المتوفرة في القافلة

كما تم تقديم عدد من الخدمات البيطرية، حيث تم عمل ندوات تثقيفية عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكيفية الوقاية منها ومراكز تجميع الألبان وأهمية التأمين على الماشية، كما تم رش 250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية وعمل علاج جماعي لعدد 200 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية.

تأتي القوافل الطبية في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان واستمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.