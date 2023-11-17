تسليم 445 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين بالدقهلية

سلم نادر محيي الدين بشير رئيس مركز ومدينة المطرية بالدقهلية، 445 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة لأصحابها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

تقنين أراضي أملاك الدولة

وأكد رئيس مجلس مدينة المطرية، في بيان، أن الدولة المصرية حريصة على استرداد حقوقها، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المواطنين والتيسير عليهم وتحديدًا واضعي اليد على أملاك الدولة وتقنين أوضاعهم.

وأوضح أن الإجراءات تتم بطريقة جدية، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للانتهاء من كافة الإجراءات أولا بأول، وتسليم العقود التي يتم الانتهاء من توقيعها واعتمادها للمواطنين بشكل سريع.

محافظة الدقهلية تحتل المركز الثاني

وبحسب بيان صادر من محافظة الدقهلية، فإن المحافظة حققت المركز الثاني بين محافظات الجمهورية في ملف تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة، وهناك جهود مبذولة لتحقيق أعلى المعدلات، وذلك حرصًا على حقوق الدولة والمواطنين.