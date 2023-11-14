إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة جنوب بورسعيد

واصلت الحملات المكبرة لإزالة التعديات على ممتلكات الدولة في محافظة بورسعيد أعمالها حيث جرى تنفيذ إزالة 5 تعديات على أراضي زراعية بجمعيتي نور الإسلام وعمرو بن العاص الزراعية بمساحة 744 مترا بجنوب بورسعيد.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، حيث واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بقيادة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد وعدد من الجهات الأمنية وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

إزالة 744 مترا مربع جنوب بورسعيد

وقال محافظ بورسعيد إن الحملة أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدي على أراضي زراعية بجمعيتي نور الإسلام و عمرو بن العاص الزراعية بمساحة 744 مترا بجنوب بورسعيد ،التابعة لمديرية الزراعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إقامة المشروعات التنموية

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.

وأشار إلى أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات.