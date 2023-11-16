إزالة 4 حالة تعد على أملاك الدولة في بورسعيد

واصلت محافظة بورسعيد اليوم الحملات المكبرة لإزالة التعديات على ممتلكات الدولة وحماية الأراضي الزراعية من التعديات وجرى إزالة 4 حالات تعدٍ على الأرضي الزراعية بجمعيتي الإخلاص وقبلي ناصر الزراعية بمساحة 400 متر مربع بجنوب بورسعيد.

ملف إزالة التعديات

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي و ممتلكات الدولة، حيث واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بقيادة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد وعدد من الجهات الأمنية وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعية بجمعيتي الإخلاص وقبلي ناصر الزراعية بمساحة 400 متر مربع بجنوب بورسعيد،التابعة لمديرية الزراعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

استغلال الأراضي المستردة

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات.

يذكر أن محافظة بورسعيد شنت حملات مكبرة مؤخرا لإزالة التعديات على أملاك الدولة خاصة من الأراضي الزراعية جنوب بورسعيد، وحذرت الدولة المعتدين من إعادة التعدي واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضدهم.