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جهاز الأمن الإسرائيلي يدرس تقليص عدد قوات الاحتياط بسبب التكلفة الاقتصادية

كتب:

شروق مراد
03:16 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
مدافع إسرائيل

مدافع إسرائيل

أفاد إعلام إسرائيلي بأن جهاز الأمن في تل أبيب، يدرس تقليص عدد قوات الاحتياط، التي تم استدعاؤها بسبب التكلفة الاقتصادية، وفقًا لما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وقالت وزارة الصحة، في تقرير، إن قدرات الطوارئ لا تتناسب مع تزايد الإصابات، بسبب العدوان المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى ارتفاع الطلب على الإمدادات الطبية الطارئة في المستشفيات، وإغلاق حواجز التفتيش التابعة للاحتلال الإسرائيلي، وانعدام السلامة، والقيود على الحركة، والهجمات على المرافق الصحية والعاملين فيها.

واستقبلت مصر 173 مصابا و144 مرافقا لهم، وكذلك 4785 من حاملي الجنسيات الأجنبية و513 مصريا، من خلال معبر رفح البري.

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