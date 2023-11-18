سعر الذهب اليوم السبت 18-11-2023.. عيار 21 يسجل 2710 جنيهات

سجل سعر الذھب اليوم السبت 18-11-2023 في مصر خلال بداية التعاملات، حالة من الاستقرار بالنسبة للذهب عيار 21، مقارنة بأسعار أمس، وذلك بحسب الشعبة العامة للذهب.

سعر الذھب الیوم في مصر

تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم في مصر، في بداية تعاملات اليوم السبت 18-11-2023، في محلات الصاغة وهي كالتالي.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 2710 جنيهات للشراء، تضاف إليه المصنعية والضريبة قبل البيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3095 جنيهًا، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18، في الوقت الحالي نحو 2323 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1800 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي 21 ألفا و670 جنيها.

سعر الذهب عالميًا

ووصلت سعر الأوقية في الأسواق العالمية عند مستوى 1995 دولارا للشراء و1980 للبيع.