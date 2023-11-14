سعر الذهب الآن في مصر.. «اعرف عيار 21 وصل كام؟»

شهد سعر الذھب في مصر تغير مفاجئ في الوقت الحالي، بالأسواق ومحال الصاغة المصرية، إذ بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14-11-2023 نحو 2675 جنيها، مقارنة بـ2640 جنيهًا في التعاملات الصباحية، وفقا لشعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.

أسعار الذھب الیوم في مصر

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر، في منتصف تعلاملات اليوم الثلاثاء 14-11-2023، في الأسواق ومحال الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في الوقت الحالي نحو 2675 جنيها للشراء، و 2655 جنيها للبيع، يضاف إليه المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3075 جنيهًا، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18في الوقت الحالي نحو 2293 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1783 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي 21 ألفا و400 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

ووصل سعر الأوقية في الأسواق العالمية عند مستوى 1963 دولار للشراء و1962.5 للبيع في الوقت الحالي، وأشار محللون إلى أنّ هناك نشاطا ملحوظا في الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، مع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.