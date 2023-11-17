«ماعت»: دخول الوقود إلى غزة تقدم إيجابي نتيجة الجهود المصرية المستمرة

قال الدكتور أيمن عقيل رئيس منظمة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن دخول الوقود إلى قطاع غزة، تقدم إيجابي في ملف المساعدات الإغاثية، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة وتفاوضات مع سلطة الاحتلال والدول الأروبية المختلفة وتعقد اجتماعات على أعلى مستوى، من أجل تيسير دخول المساعدات للقطاع والوصول لهدنة إنسانية.

دخول الوقود جاء نتيجة للجهود المصرية

أكد رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، لـ«الوطن»، أن دخول 150 ألف لتر من السولار إلى قطاع غزة، تقدم ملموس في ملف المساعدات الإنسانية نتيجة للجهود المصرية الكبيرة، كما لفت إلى أهمية استمرار السعي لتنفيذ قرار مجلس الأمن حول الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

أضاف «عقيل»، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ما زال يرتكب الجرائم المختلفة من تهجير قسري لإبادة جماعية وغيره، وأن دخول المساعدات والوقود للقطاع لا يعد حل نهائي للأزمة، بل هي مجرد مسكنات، مؤكدا أن منظمات المجتمع المدني ما زالت تدعو لمحاسبة إسرائيل على انتهاكتها الصريحة لكل حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة وحق السلامة الجسدية.

أهمية وقف الإبادة الجماعية

وقال رئيس مؤسسة ماعت: «لا يمكن إنكار ازدواجيية المعايير التي يقوم بها المجتمع الدولي وإن الكيل بمكياليين هو انتهاك لحقوق الانسان، ولابد أن يقف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لوقف المجازر في غزة»، وأضاف: «نسعى إلى زيادة كميات الوقود والمساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ونثق في قدرة مصر على ذلك».