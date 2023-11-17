بحمل «مفتاح العودة».. أيرلنديون يتضامنون مع أهالي غزة: ندعم صمودكم (فيديو)

دعم الشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من ظلم، أصبح فرضا على كل شعوب العالم، فالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، شاهدة على ما يعانيه سكان غزة بشكل خاص، من حرب وتجويع وإبادة جماعية، ما دفع سكان بعض دول العالم إلى التظاهر، للمطالبة بوقف الحرب على غزة.

مظاهرات دعما لغزة

«أنا عايش في جمهورية أيرلندا، ومن أيام انطلقت مظاهرات لمئات الأشخاص الرافضين لاستمرار الحرب على غزة، والجميل أن المتظاهرين حملوا مفتاح حديدي كبير، يرمز إلى عودة الفلسطينيين إلى أرضهم ويسمى بمفتاح العودة»، قالها عدي السيد، بعد انتشار فيديو له على مواقع الفيديوهات «تيك توك»، وهو يحمل المفتاح الذي ما يزال رمزا للعودة إلى الأراضي المحتلة، رغم موت الأجداد الذي خرجوا من بيوتهم، إلا أن المفتاح يورث من جيل إلى آخر.

مظاهرات جابت شوارع إيرلندا، أشخاص يحملون لوحات رافضة لاستمرار الحرب على غزة، وأخرى داعمة لأطفال غزة تحمل عنوان: «أوقفوا قتل أطفال غزة الأبرياء، أوقفوا تجويع الأطفال الرضع، أوقفوا إبادة نساء غزة»، وهي المظاهرات التي كان لها وقعا إنسانيا على أبناء القطاع المحاصرين، وفق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: «تعاطف العالم مع أبناء غزة، يشعرهم بأهمية وجود رأي عام عالمي مدافع عنهم».

دعم سكان أيرلندا لقطاع غزة

«ندعم صمودكم ونرفض قتلكم، نريد أن يتوقف هذا العدوان وأن تصل المساعدات إلى السكان والمرضى بالمستشفيات»، كانت رسالة حملتها إحدى المتظاهرات في جمهورية أيرلندا، رافضة استمرار تجويع الشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق المدنيين العُزل في قطاع غزة.

انقطاع الاتصالات في قطاع غزة، بسبب نفاذ الوقود، كان وقعه ثقيلا على سكان قطاع غزة الذين انفصلوا تماما عن العالم الخارجي، لم يعد هناك أي وسيلة تواصل مع الناس وفق «الرقب»: «مش عارفين نطمن على الناس هناك بعد انقطاع الاتصالات، نتمنى السلامة لشعبنا، ندعم صمودهم وصبرهم وشجاعتهم».