بسبب الحرب.. رسالة مؤسفة من «الاتصالات الفلسطينية» تثير القلق على أهالي غزة

نفاد الوقود في كل أرجاء قطاع غزة ومنشآتها، أدى إلى توقف الخدمات وتوقفت معها الحياة هناك، حيث انعزل المواطنون عن العالم الخارجي، ولم يعد هناك أي وسيلة اتصال بينهم وبين ذويهم من النازحين، فضلا عن قيام شركتا الاتصالات العاملتين في القطاع بالإعلان عن انقطاع كل الخدمات عن غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل.

رسالة شركات الاتصالات الفلسطينية للمتصلين

بصوت متهدج يخبرك أحد موظفي خدمة العملاء بالخدمة الصوتية عن فقدان الاتصال مع كل من يعيش في قطاع غزة، عبر الخدمة الصوتية للمتصلين، إذ يبعث إليك رسالة صوتية مسجلة حين تريد الاتصال بأشخاص في غزة، نصها: «فُقد الاتصال بقطاع غزة الحبيب نتيجة العدوان المتواصل، حما الله غزة وشعبها»، إذ يسمع كل متصل هذه الرسالة المقلقة منذ ساعات فقط.

فقدان الاتصال بكل من يعيش في غزة، أعلنت عنه شركتا الاتصالات الرئيسية في غزة «بالتل» و«جوال»، منذ ساعات، مؤكدة خروج كل خدمات الاتصالات بالقطاع عن الخدمة، مع استنفاد جميع مصادر الطاقة.

انقطاع الاتصالات في غزة

«أهلنا الكرام في الوطن الحبيب، نأسف للإعلان عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت في قطاع غزة، بعد منع إدخال الوقود ونفاد كل مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية»، تلك كانت رسالة «بالتل» و«جوال» للمواطنين عبر بيان رسمي، بعد توقف المولدات العاملة في قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود الذي تعتمد عليه الشبكات الرئيسية، فضلا عن نفاد البطاريات.

تحذير شركتي الاتصالات الفلسطينيتين

تحذير مهم أطلقته شركات الاتصالات قبل انقطاع الخدمات بشكل رئيسي وأساسي قبل أيام من الانقطاع التام للاتصالات في قطاع غزة، مع مناشدة بسرعة إدخال الوقود إلى القطاع لعدم فقدان التواصل، وهو ما لم يتحقق قبل توقفت الخدمات، فضلا عن توقف المستشفيات والمنشآت، نتيجة تواصل العدوان الغاشم على كل أرجاء القطاع.