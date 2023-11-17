متحدث «أونروا» في الضفة: كميات الوقود المسموح بها في غزة لا تكفي

قال متحدث «أونروا» في الضفة الغربية كاظم أبوخلف، إنَّ الاحتلال الإسرائيلي وضع شروطا لإدخال 23 ألف لتر وقود، بأن يجري استخدمها حصرا في ملء شاحناتنا التي تذهب إلى معبر رفح.

كميات الوقود المسموح بها في غزة غير كافية

أضاف «أبوخلف»، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»: «كميات الوقود المسموح بها في قطاع غزة لا تكفي لتلبية احتياجاتنا».

وتابع: «لدينا 13 ألف عامل ومئات المركبات والمرافق في قطاع غزة تقدم الخدمات للمواطنين وتحتاج إلى الوقود اللازم».

نحتاج إلى 160 ألف لتر وقود يوميا

واستطرد كاظم أبوخلف: «نحتاج إلى 160 ألف لتر وقود يوميا لتقديم خدماتنا في قطاع غزة».