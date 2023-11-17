نشأت العمدة: مصر ستظل المدافع العربي الأول عن القضية الفلسطينية

قال النائب محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، إن موقف الدولة المصرية سيظل ثابتا في دعم أشقائها في فلسطين، واستمرار نهج جهودها ومساعيها لنصرة مسار القضية الفلسطينية التي كانت وما زالت المدافع العربي الأول، مشيراً إلى أن الدولة المصرية دوما تحمل على عاتقها مسؤولية الدفاع عن أشقائها فضلا عن أن واجبها يحتم عليها القيام بدورها تجاه دعم الإنسانية والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وضرورة إيجاد سبل دعم المسار التفاوضي بعد وقف إطلاق النار بدون قيد أو شرط.

ازدواجية معايير الإعلام الغربي تؤكد وهمية شعاراتهم

وانتقد نشأت العمدة في بيان له، ازدواجية المعايير لدى الإعلام الغربي في تقييم الأوضاع المشتعلة في غزة، وقيام كافة وسائل الإعلام بتقديم كافة البراهين والأدلة والتصريحات وإحضار التاريخ بصورة محرفة من أجل تبرير جرائم إسرائيل والاختباء وراء تلك الوسائل في توصيل مخططاتها الشيطانية الدامية، ورسائلها التي تحاول أن توصلها لمصر.

وأكد عضو مجلس النواب أن العالم أجمع أصبح على مرئى ومسمع للقاصي والداني من اغاثات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأصبحت أصواتهم تتعالى تدوي في ربوع العالم جراء التصدي لهجمات وجرائم وانتهاكات إنسانية تحصد في أرواحهم كل لحظة دون رحمة بالأطفال أو النساء أو المرضى، إلى أن وصل الحد لاقتحام المستشفيات والمدارس والشوارع والطرق بطرق وحشية همجية.

جرائم إسرائيل في فلسطين

وأضاف النائب محمد نشات العمدة أن صمت الغرب بشكل عام على ما تقترفه إسرائيل من جرائم في حق الشعب الفلسطيني يؤكد لدى الجميع الموافقة على ما يحدث بل وتقديم الدعم لإسرائيل لاستمرارها في إطاحة شعبا بأكمله وتهجيره من أرضه والاستيلاء الدموي عليها بدون وجه حق.