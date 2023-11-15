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وزير الخارجية الأيرلندي: ندعم الشعب الفلسطيني لإنشاء دولته المستقلة

كتب:

منتصر سليمان
03:29 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جدد وزير الخارجية الأيرلندي ميهول مارتن، اليوم، دعم بلاده لوقف إطلاق النار في غزة، ودعم الشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعهاته المشروعة في إنشاء دولته المستقلة، ودعا إلى إطلاق سراح الرهائن الفلسطينيين بما فيهم الطفلة إيمري هاند.

وقال مارتن، خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ بلاده دعت مرات عديدة إلى وقف إطلاق نار إنساني، مضيفاً أنّ العديد من المواطنين الفلسطينيين قد عبروا من خلال معبر رفح بفضل جهود مصر.

وأعرب مارتن عن تقديره لجهود مصر في تسهيل خروج المدنيين من غزة، مؤكداً أنّ بلاده ستستمر في العمل دون كلل لحل هذه الأزمة.

وفيما يتعلق بإطلاق سراح إيمري هاند، أعرب مارتن عن صدمته لسماع خبر اختطافها، مؤكدا ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال.

وشدد مارتن على أنّ أيرلندا تدعم الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة لإنشاء دولة، مشيرا إلى أنّ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، مشيدا بعلاقات بلاده القوية مع مصر، والرغبة في تعزيزها في المستقبل.

وأكد أنّ حل الدولتين من شأنه أن يقدّم مستقبلا أفضل للجميع، لافتا إلى أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين لفتح الآفاق السياسية نحو حل الدولتين.

 

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بقلم منتصر سليمان