رئيس الوزراء الفلسطيني: 65% من السكان في قطاع غزة أصبحوا لاجئين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية،، كشف عن استشهاد أكثر من 421 فلسطينيا في الضفة منذ بداية العام، و1500 في غزة ما زالوا تحت الأنقاض، و65% من السكان في قطاع غزة لاجئون.

ووفقا لآخر الاحصائيات الرسمية، وصل حجم المساعدات المتواجدة بمنطقة العريش إلى نحو 8505 أطنان لصالح غزة، مقدمة من «مصر ممثلة في الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني، وحياة كريمة بنحو 6740 طنا، وقدم عدد من الدول العربية العدديد من المساعدات مثل الأردن والإمارات وتونس وقطر والكويت والجزائر والعراق وكينيا والبحرين والمغرب وليبيا والسعودية».

واستقبلت مصر 173 مصابا و144 مرافقا لهم، وكذلك 4785 من حاملي الجنسيات الأجنبية و513 مصريا، من خلال معبر رفح البري.