«المستقلين الجدد»: الانتخابات بها زخم سياسي كبير ومساحات متساوية للجميع

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين، إننا نشهد حراكا كبيرا على الساحة السياسية في ظل سباق رئاسي هو الأكثر تنافسية في تاريخ مصر، لافتًا إلى أن المشهد الانتخابي يحظى بحراك سياسي غير مسبوق ومكون من ألوان مختلفة للأحزاب وغير الأحزاب، وعدد من النقابات والشخصيات المستقلة.

«عناني»: هناك تنافسية بين أحزاب قديمة

وأضاف «عناني»، عبر مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم، أن هناك تنافسية بين أحزاب قديمة مثل حزب الوفد، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية المصرية تمثل مشهدًا سياسيًا به زخم كبير ومساحات متساوية لجميع المرشحين.

التنوع السياسي الموجود في المتنافسين

وأشار رئيس حزب المستقلين الجدد إلى أن التنوع السياسي الموجود في المتنافسين في السباق الرئاسي له فوائد كبيرة، ويتيح حرية أكبر للاختيار أمام المواطن المصري بين أيديولوجيات وبرامج انتخابية مختلفة عن بعضها البعض، متابعًا: «نحن أمام مشهد سياسى به زخم كبير، ومساحات كبيرة متساوية بين المرشحين وحرية فى عرض الرؤى المختلفة لقضايا الوطن».